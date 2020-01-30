الاستغناء عن 25 ألف وافد في الكويت

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متابعات- الدويني فولي

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الاستغناء

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وافدين

أعلنت وسائل إعلام كويتية، أن السلطات مستمرة في عملية إحلال الوافدين بالمواطنين، حيث تم إنهاء خدمات 4640 وافدًا في عامين وهناك 25 ألف آخرين سيشملهم الإحلال الفترة المقبلة.

وحسب وسائل إعلام محلية، أن عدد الكويتيين الذي ينتظرون التوظيف تقلص إلى 6 آلاف، وهناك حركة توظيف في القطاع المصرفي خلال أيام لـ 1500 مواطن. 

وحسب صحيف الراي الكويتية، قال خليل الصالح رئيس لجنة تمنية الموارد البشرية البرلمانية، إنه تم خفض عدد الكويتيين المنتظرين للوظيفة في الديوان إلى ستة آلاف فقط وسيتم توزيعهم على الجهات الحكومية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا وجود توجه لإنهاء خدمات 25 ألف وافد في القطاع الحكومي وإحلال الكويتيين بدلا منهم خلال الفترة المقبلة

وأضاف الصالح أنه "وفق سياسة الإحلال تم الاستغناء عن 3140 وافدًا في العام 2017 و1500 وافد في العام 2018، وفقًا لما أفاد ممثلو الديوان في الاجتماع الذي استعرض المقترحات النيابية المقدمة والتي تصب غالبيتها في قوانين الخدمة المدنية المتعلقة بالتوظيف بالإضافة إلى توظيف أبناء الكويتية وضرورة استثنائهم من سياسة الإحلال".

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