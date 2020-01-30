"عاشور" ينافس "مرتضى" نقيبا للمحامين

30 يناير 2020 - 12:34 م

تقدم سامح عاشور بأوراق ترشحه لانتخابات النقابة المزمع عقدها منتصف مارس المقبل، وذلك عقب دقائق من فتح باب التقدم بأوراق الترشح الذي يستمر حتى 2 فبراير المقبل، بمقر النقابة العامة.

وقال "عاشور": تقدمت للترشح لدورة جديدة تلبية لرغبة المحامين من كل محافظات مصر، معربًا عن أمله في تحقيق كل آمال وطموحاتهم.

وأوضح أن استكمال تنقية الجداول من غير المشتغلين على رأس أولوياته، إضافة لتحسين الرعاية الصحية والاجتماعية وكل الخدمات المقدمة للمحامين بشكل مستمر في ضوء موارد النقابة، وإنهاء كل المشروعات التي تنشئها النقابة بعدة محافظات.