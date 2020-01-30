» "كورونا" يتسبب في غلق الحدود الروسية الصينية

30 يناير 2020 - 12:49 م

أعلنت روسيا على لسان رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين اليوم الخميس إغلاق حدود بلاده مع الصين كإجراء احترازي مع تفشي فيروس كورونا الجديد.

ووقع ميشوستين اليوم الخميس مرسومًا يقضي بإغلاق حدود روسيا في شرقها الأقصى مع الصين لمنع انتشار الفيروس.

وارتفع عدد الوفيات نتيجة فيروس ”كورونا الجديد“ إلى 170 حالة، بينما وصل عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس إلى 7711 حالة، 1370 منهم حالتهم خطيرة، بحسب ما أعلنت السلطات الصينية صباح اليوم.