قرار غير متوقع من "الوزير" تجاه منقذ ابنته

30 يناير 2020 - 12:51 م

علق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على واقعة إنقاذ أب لابنته من الدهس تحت عجلات القطار بالإسماعيلية قائلا: الأب مُخطئ وقرّر عبور الرصيف من السكة الحديد وليس من النفق أو الكباري العلوية وعرض حياته وحياة ابنته للخطر".

وأضاف كامل الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد": "الأب قرر المرور وهو وابنته من أسفل قطار بضائع واقف على المحطة وفجأة حرك القطار واضطر إلى القفز لحماية ابنته".

وتابع:"لن يدفع الأب غرامة نتيجة ما قام به وربنا أنقذه هو وابنته، ولكن المرة اللي جايه هيدفع غرامة".