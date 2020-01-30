بأحضان وقبلات.. نتنياهو يستقبل السجينة الإسرائيلية في مطار موسكو

30 يناير 2020 - 12:51 م

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو يستقبل السجينة الإسرائيلية، بعد أن أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عفوًا رئاسيًا بإطلاق سراحها.

ويظهر الفيديو الذي تم تداوله نتنياهو وزوجته، وهو يستقبل السجينة الإسرائيلية نعمة يساكر ووالدتها يافي يساكر في مطار موسكو، حيث يقول لها نتنياهو: "متحمس لرؤيتك، والآن نعود إلى الوطن".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد ذكرت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصدر أمس الأربعاء، عفوا رئاسيا عن سجينة إسرائيلية، في موسكو متهمة بحيازة المخدرات.

ونقلت القناة "12" الإسرائيلية، عن مسئول إسرائيلي أن بوتين، وافق على طلب العفو الذي تقدمت به في وقت سابق الإسرائيلية "نعمة يساكر".

وكشفت صحيفة معآريف الإسرائيلية، أمس الأربعاء عن وثيقة قالت إن إسرائيل نقلت بموجبها ملكية ساحة ألكسندر بالبلدة القديمة في القدس، إلى روسيا، مقابل إطلاق سراح يساكر.