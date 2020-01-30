ضربة موجعة لـ "فايلر" قبل السفر للسودان

30 يناير 2020 - 12:52 م

تعرض السنغالي أليو بادجي، مهاجم الأهلي لإصابة خفيفة بالأنف خلال المران الختامى للفريق قبل السفر إلى السودان.

وجاءت إصابة المهاجم السنغالي خلال التقسيمة التي أجراها السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، لكنه عاد واستكمل المران بشكل طبيعي بعد تدخل طبيب الأهلي.

وتطير بعثة الأهلي عصر اليوم برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي إلى السودان استعدادًا لمواجهة الهلال بعد غد السبت في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.