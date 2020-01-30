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فتاة محبوسة باستراحة: "خطفوني واغتصبوني"

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اختطفوني واغتصبوني
اختطفوني واغتصبوني
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إيمان هاني

اغتصاب

اختطاف

فتاه

ظهرت فتاة  سعودية وهي تبكي خلال مقطع فيديو نشرته تدعي أنها مُختطفة من قبل 3 أشخاص ومحبوسة في استراحة لاتعلم مكانها، قائلة: "أنا مخطوفة.. خطفوني واغتصبوني".

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية فإن الفتاة أكدت  أن مختطفيها في سن الثانوية، وقاموا باغتصابها، وحبسوها، منذ أربعة أيام، خلال عودتها من المدرسة إلى بيتها.

وطلبت الفتاة المساعدة، وسط استغراب واستنكار متداوليه، الذين تساءلوا عن كيفية امتلاكها جوال لتصوير المقطع بينما هي مختطفة كما تدعى، مستغربين من عدم مقدرة الفتاة على التواصل مع رجال الأمن بالرغم من اتصالها بالإنترنت، ونشرها الفيديو.


شاهد الفيديو..

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