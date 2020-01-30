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مدبولي يتدخل لإنقاذ حياة الطبيبة المصابة بـ"حادث المنيا"

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راعوث القس أشعياء
راعوث القس أشعياء
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إيمان هاني

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استجاب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمناشدة أسرة الدكتورة راعوث القس أشعياء، بتوفير دواء مستورد من الخارج، حيث تتلقى الرعاية حاليًا بمستشفى معهد ناصر، إثر إصابتها في حادث "طبيبات المنيا" الذي وقع قبل أسبوعين، وأسفر عن مصرع ثلاثة من زميلاتها.

وأكد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة، أن لجنة الاستغاثات الطبية، بالتنسيق مع هيئة الأدوية المصرية برئاسة مجلس الوزراء، بذلت كل الجهود الممكنة منذ نشر الاستغاثة أمس على مواقع التواصل الاجتماعين لتوفير الدواء المطلوب، الذي سيصل من الخارج مساء اليوم الأربعاء، ليتم إرساله فورًا إلى المريضة في مستشفى معهد ناصر".

من جانبه، أكد الدكتور سامح الخيري، زوج الطبيبة راعوث، أن نائب مدير هيئة المستشفيات التعليمية، تواصل معه مساء أمس الأربعاء، وأخبره أن الدواء سيصل مساء اليوم.

وقال "خيري" في تصريحات صحفية نقلتها عدة مواقع إلكترونية: إن زوجته تعاني من كسر بالحوض، ولن يتم إجراء أي جراحة قبل تناول هذا الدواء، لقتل البكتيريا الموجودة في مزرعة الدم.

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