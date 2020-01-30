» برشلونة يضم "بيريز" 6 أشهر

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رسميًا.. نهاية موسم «سواريز» مع برشلونة

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أعلن نادي روما الإيطالي تعاقده مع كارليس بيريز لاعب نادي برشلونة، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وذكر نادي روما في بيان، أن كارليس بيريز وقع على عقود انضمامه إلى الذئاب لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة مقبل مليون يورو.

وأضاف الموقع الرسمي، أن روما يمتلك حق الشراء النهائي مقابل 11.5 مليون يورو.

وقال كارليس بيريز عقب توقيعه لنادي روما: "أعلم أنني سأغادر ناديًا كبيرًا مثل برشلونة، لكنني سأنضم إلى نادٍ لا يقل  أهمية عنه "روما".

وتابع: "أنا سعيد جدًا، ولا أستطيع الانتظار لبدء التدريب مع زملائي في الفريق".

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