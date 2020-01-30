» برشلونة يضم "بيريز" 6 أشهر

محمد عبد الحارس
أعلن نادي روما الإيطالي تعاقده مع كارليس بيريز لاعب نادي برشلونة، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.
وذكر نادي روما في بيان، أن كارليس بيريز وقع على عقود انضمامه إلى الذئاب لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة مقبل مليون يورو.
وأضاف الموقع الرسمي، أن روما يمتلك حق الشراء النهائي مقابل 11.5 مليون يورو.
وقال كارليس بيريز عقب توقيعه لنادي روما: "أعلم أنني سأغادر ناديًا كبيرًا مثل برشلونة، لكنني سأنضم إلى نادٍ لا يقل أهمية عنه "روما".
وتابع: "أنا سعيد جدًا، ولا أستطيع الانتظار لبدء التدريب مع زملائي في الفريق".
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