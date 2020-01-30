» اتحاد الكرة: الزمالك لم يعتذر عن المشاركة بالسوبر الأفريقي

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قطر

المصريون

الزمالك

الترجى

السوبر

نفى وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، ما تردد عن اعتذار نادي الزمالك عن خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي المحدد لها يوم 14 فبراير المقبل في الدوحة.

وأوضح أن اتحاد كرة القدم تلقى خطابا من الزمالك يشرح فيه وجهة نظره من خطورة توجه فريقه إلى قطر ، حيث تم تحويل الخطاب إلى الاتحاد الأفريقي للنظر بما جاء فيه.

ويعقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا، الإثنين المقبل، للكشف عن موقف النادى النهائى من خوض مباراة السوبر  الإفريقى من عدمه حيث يناقش مجلس الزمالك المسألة خلال الفترة الحالية بشأن حسم موقف النادى الأبيض من المشاركة فى مباراة السوبر من عدمه فى قطر، بعدما أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من قبل رفضه من قبل خوض المباراة.

وأكد مرتضى منصور، فى تصريحات سابقة رفضه خوض مباراة السوبر أمام الترجى، فى قطر، حيث أكد أن ملف المباراة كاملة تم عرضه على الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى مصر ومرفقة به تهديدات صريحة من مسئولين قطريين بالنية في قتل لاعبينا اذا توجهوا إلي قطر لخوض المباراة مع تهديدات صريحة بقتل رئيس النادي وأولاده واحفاده".

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