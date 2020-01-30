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رغم إقالته.. إيقاف «ميدو» 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه

الرياضة

ميدو
ميدو
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أمير سعد

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اتحاد الكرة

المصريون

المقاصة

ميدو

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق لفريق مصر للمقاصة 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه.

كان ميدو تمت إقالته من منصبه لعد الخسارة أمام بيراميدز فى الدورى الممتاز بنتيجة 3-1.

جاء ذلك نظرا لطرده خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز ضمن مسابقة الدوري الممتاز للاعتراض بشكل غير لائق على حكم المباراة مستخدما عبارات غير لائقة.

وحصل أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق المقاصة، على بطاقة حمراء خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز في الجولة الرابعة عشرة من عمر الدوري المصري.

وجاءت البطاقة الحمراء بعد دخول ميدو أرض الملعب، للاعتراض على حكم المباراة، بعد تدخل عنيف من لاعب بيراميدز على لاعب المقاصة مطالبا الحكم بإشهار البطاقة الصفراء إلا أن محمود البنا أشهر البطاقة الحمراء في وجه ميدو بسبب الاعتراض بعنف.

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