  • الخميس 30 يناير 2020
  • بتوقيت مصر09:26 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
برشلونة وريال مايوركا

بث مباشر.. مباراة برشلونة وليجانيس في بطولة كأس إسبانيا

حرق الجثث

الصين تحرق جثث ضحايا فيروس كورونا لإخفاء عدد القتلى

فودافون واتصالات السعودية

الحكومة تعلق على بيع «فودافون» لشركة سعودية

الاهلى

لاعبو الأهلي تحت حماية الجيش في السودان

أرشيفية

صادم.. أب يطرد بناته الثلاثة لرفضهن ممارسة الدعارة

الزمالك والترجى

مفاجأة.. الزمالك يرسل قائمة مباراة قطر لـ«الكاف»

نايل نصار وخطيبته

«ابن المحظوظة»..مصري يتزوج ابنة أغنى رجل في العالم

نهى نبيل وابنها الطفل

الكويت تحقق في فيديو خادش لفنانة شهيرة مع ابنها

تركي آل الشيخ

أول تعليق لـ«آل الشيخ» بعد نجاح العملية الجراحية

البرلمان

مقترح برلماني لمنع تبادل القبلات في مصر

حبس والد وطبيب الطفلة ضحية الختان

قضايا وحوادث

حبس عمال
حبس عمال
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

بعد الحكم بحبس زوجته.. والد طفلي السلم: "تستاهل"

#

"بنتي الأكبر ماتت بسببها برضو ..رسالة مبكية من والد ضحية "السيول"

#

تفاصيل تعرض طفلة للتنمر بالمدرسة بسبب والدها "البواب"

#

عم الطفلة جنة يكشف تفاصيل صادمة بشأن الواقعة

أخبار أسيوط

الطفلة ندي

الطفلة ضحية الختان

أمرت النيابة العامة بمركز منفلوط حبس "حسين.ع" والد الطفلة ندى والدكتور "على. ع. ع"، طبيب النساء والولادة الذي قام بإجراء عملية الختان للطفلة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

يأتي ذلك بعد وفاة الطفلة "ندى" البالغة من العمر 14 عاما، أثناء إجراء عملية الختان بالمخالفة للقانون، على أن يراعى لهم التجديد في المواعيد المقررة.

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد ورود بلاغ من مأمور مركز شرطة منفلوط بورود بلاغ من خفير نظامى " عم الطفلة " المتوفاه يفيد وفاة الطفلة " ندى.ح.ع" 14 عاما داخل عيادة خاصة أثناء إجراء عملية الختان لها.

وبالانتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ، وتبين أن الطفلة داخل عيادة الطبيب "على . ع " طبيب نساء، على المعاش أثناء إجراء عملية الختان، وتم تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة الصحة بمنفلوط، وبمشاركة إدارة العلاج الحر، والتفتيش، وتم العثور على الطفلة داخل العيادة بعد أن فارقت الحياة وأمرت النيابة بعد المعاينة الأولية إرسال الطفلة لمشرحة مستشفى منفلوط المركزى لتوقيع الكشف الطبي عليها وكشفت المعاينة الأولية للجثة تعرضها لصدمة عصبية أثناء خضوعها لإجراء العملية، وأمرت النيابة العامة بالقبض على والدها والطبيب الذى قام بإجراء العملية.

وكان خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة  قد تلقى البلاغ رقم  ( 10187)  الخاص بهذه الواقعة، وأصدرت الدكتورة مايا مرسي  رئيسة المجلس القومى للمرأة، بيانا فى هذا الشأن وطالبت  بتوقيع أقصى عقوبة على كل من شارك فى ارتكاب هذه الجريمة البشعة فى حق طفلة بريئة حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له تكرار هذه الجرائم.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» وسط تشديدات أمنية.. بعثة الأهلي تصل السودان لمواجهة الهلال
» وصلة مدح من قيصر روما لـ«صلاح»
» أول تعليق من بيل جيتس على زواج ابنته من مصري
» تعرف على حكم سرقة شبكات «الواي فاي»
» أول حالة عدوى.. أمريكا تسجل الإصابة السادسة بـ«كورونا»
» أمر ملكي بقتل امرأة قصاصًا في السعودية
» اتحاد الكرة: الزمالك لم يعتذر عن المشاركة بالسوبر الأفريقي
» رغم إقالته.. إيقاف «ميدو» 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه
» شاهد.. ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودي
» حبس والد وطبيب الطفلة ضحية الختان
» تفاصيل لقاء «حفتر» و«بكري»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:28 ص

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:33

  • عشاء

    19:03

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني