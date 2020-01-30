» تعرف على حكم سرقة شبكات «الواي فاي»

أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال حول «حكم اختراق شبكات الإنترنت الهوائي، الواي فاي"؟».

وقال المركز، ردا على هذا التساؤل: "مما لا شك فيه أن من المقاصد الكبرى? للشريعة الإسلامية حفظَ المال؛ لهذا حرم الشرعُ كلِّ تعدٍ عليه بغير حق؛ فقال تعالى?: "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى? الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُون" [البقرة:188]، وقال أيضًا: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا" [النساء:29].