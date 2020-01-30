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وسط تشديدات أمنية.. بعثة الأهلي تصل السودان لمواجهة الهلال

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الأهلى يبدأ الترتيب لرحلة السودان استعدادًا لمواجهة الهلال

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الاهلى

الهلال

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى السودان استعدادًا لمواجهة الهلال في التاسعة من مساء بعد غد، السبت، في المرحلة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

واطمأن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية بالنادي، على البعثة، ووصلوا بعدها إلى فندق الإقامة بالسودان.

وتحركت بعثة الفريق فور وصولها إلى فندق الإقامة بالسودان، وسط تشديدات أمنية كبيرة.

ويحل الأهلي ضيفا على نظيره الهلال السوداني، في تمام التاسعة مساء السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، بدوري أبطال أفريقيا.


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