  • الخميس 30 يناير 2020
  • بتوقيت مصر11:01 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

هذا هو تأثير تفشي "كورونا" على الاقتصاد الصيني

الدولار يواصل تراجعه.. ويسجل هذا الرقم

قريبا.. انخفاض سعر الدولار إلى 14.30 جنيه

الطقس

شديد البرودة.. الأرصاد تعلن طقس غدٍ الجمعة

حرق الجثث

الصين تحرق جثث ضحايا فيروس كورونا لإخفاء عدد القتلى

فودافون واتصالات السعودية

الحكومة تعلق على بيع «فودافون» لشركة سعودية

الاهلى

لاعبو الأهلي تحت حماية الجيش في السودان

أرشيفية

صادم.. أب يطرد بناته الثلاثة لرفضهن ممارسة الدعارة

الزمالك والترجى

مفاجأة.. الزمالك يرسل قائمة مباراة قطر لـ«الكاف»

نايل نصار وخطيبته

«ابن المحظوظة»..مصري يتزوج ابنة أغنى رجل في العالم

نهى نبيل وابنها الطفل

الكويت تحقق في فيديو خادش لفنانة شهيرة مع ابنها

بطل أوروبا يطلب مواجهة منتخب مصر وديًا

الرياضة

منتخب اليد
منتخب اليد
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«السيسي» يهنئ أبطال منتخب مصر لكرة اليد

#

لانقاذ حلم الأولمبياد.. محمد إيهاب يوضح موقفه النهائي من «التجنيس»

#

الجماهير توجه رسالة لصلاح قبل مباراة كينيا

#

شوقي غريب يكشف سر اختفائه لحظة هدف غانا الثاني

اسبانيا

المصريون

منتخب اليد

طلب الإتحاد الأسباني لكرة اليد مواجهة منتخب مصر المتوج مؤخرًا ببطولة كأس الأمم الإفريقية على حساب تونس في عقر داره بنتيجة 22/27.

وطلب الجانب الإسباني من نظيره المصري خوض المباراة الودية خلال شهر أبريل المقبل علي أن تكون المباراة وفق الأجندة الدولية للإتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي.

وصرح المهندس هشام نصر رئيس مجلس إدارة إتحاد اليد أن طلب المنتخب الأسباني للعب مع منتخبنا الوطني يدل علي أن كرة اليد المصرية بين مصاف الدول الكبري في عالم اللعبة لا سيما وأن منتخب مصر وضع قدم بين الثمانية الكبار خلال بطولة العالم للرجال التي أقيمت في الدانمارك العام الماضي.

وقال رئيس الإتحاد أن خطاب الإتحاد الأسباني وصل اليوم والذي جاء بناء علي طلب من المدير الفني للمنتخب الأسباني جيوردي الذي قاد منتخب بلاده للفوز ببطولة الأمم الأوروبية لكرة اليد التي انتهت منافساتها الأحد الماضي تزامنا مع المباراة النهائية لبطولة الأمم الإفريقية والتي فازت بها أسبانيا علي كرواتيا في المباراة النهائية.

الجدير بالذكر أن بطولة أوروبا شهدت مفاجأت كبيرة في نسختها الحالية بخروج الدانمارك بطلة العالم من الدور الأول وكذلك فرنسا بطلة أوروبا العام الماضي من الدور نفسه ، فيما جاءت النرويج صاحبة ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو في المركز الثالث عقب خسارتها من كرواتيا في الدور قبل النهائي بينما فازت أسبانيا علي سلوفينيا مفاجأة بطولة أوروبا في مباراة الطرف الأخر لقبل النهائي .

يذكر أن نهائي بطولات أفريقيا وأوروبا وأسيا وأمريكا الجنوبية أقيم في توقيت واحد هو الأحد الماضي والذي تأهل الفائز منه فقط إلي دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو باليابان أواخر يوليو .

بينما تدخل المنتخبات أصحاب المراكز الثاني والثالث في البطولات القارية في تصفيات الملحق الأوليمبي الذي تقام مبارياته خلال الفترة من 17 إليّ 19 أبريل المقبل في كل من فرنسا والنرويج وألمانيا .


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» صور.. كائن غامض يلتهم تمساحًا في أعماق المحيط
» استقرار ملحوظ في أسعار الدولار بمختلف البنوك
» أنباء عن توقف «واتس اب» في مصر أول فبراير
» تراجع أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم
» وسط تشديدات أمنية.. بعثة الأهلي تصل السودان لمواجهة الهلال
» وصلة مدح من قيصر روما لـ«صلاح»
» أول تعليق من بيل جيتس على زواج ابنته من مصري
» تعرف على حكم سرقة شبكات «الواي فاي»
» أول حالة عدوى.. أمريكا تسجل الإصابة السادسة بـ«كورونا»
» أمر ملكي بقتل امرأة قصاصًا في السعودية
» اتحاد الكرة: الزمالك لم يعتذر عن المشاركة بالسوبر الأفريقي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:28 ص

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:33

  • عشاء

    19:03

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني