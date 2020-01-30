» أنباء عن توقف «واتس اب» في مصر أول فبراير

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حسن علام- متابعات

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واتس أب

لجنة الاتصالات

قال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن ما تم تداوله بشأن توقف تطبيق «واتس اب» بداية من فبراير 2020، غير صحيح ولم يتم إخطار الجهاز الرسمي للاتصالات بأي شيء.

وأوضح «بدوي»، في تصريحات متلفزة، أنه في الفترة الماضية تنشر الشائعات دون الرجوع الي المتخصص، موضحا أنه الجهاز الرسمي للاتصالات لم يتم إخطاره بأي شيء بخصوص وقف الواتس اب حتى الآن.

وأشار بإلى أن القيادة السياسية، تؤكد على دعم التكنولوجيا بدليل التحول الرقمي غير المسبوق، والذي يتم في كافة أنحاء الجمهورية،.


ونوه أنه في حال اختار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ببيانات أو معلومات حول تعطل الواتس آب، فسوف يتم الاعلان عنها فورا. 


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