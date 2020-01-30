نصيحة هامة من وزير الصحة الأسبق للعائدين من الخارج

وجه الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، رسالة إلى المصريين العائدين من الخارج قائلًا: «متخبوش أنكم عيانيين».
وأضاف "تاج الدين"، خلال حواره ببرنامج "مانشيت" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء الخميس، أن أي شخص يصاب بإنفلونزا يفضل أن يلزم منزله لمدة 4 أيام، منوها بأن القادمين من الخارج يجب ألا يحاولوا إخفاء مرضهم، حيث من مصلحتهم ومصلحة بلدهم أن يعلنوا عن إصابتهم ليتم علاجهم.
وأشار "تاج الدين" أنه لا توجد حالات إصابة بفيروس كورونا في مصر وظهور حالات أمر وارد، ولكن باتخاذ الخطوات الاحترازية والوقائية يمكن الحد من الخطورة في مصر، منوها إلى أن منع انتشار المرض هو أحد خطوات الوقاية.