  • الجمعة 31 يناير 2020
  • بتوقيت مصر02:13 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
لحظة الإنقاذ

"سوبر بابا" يفجر مفاجأة جديدة عن واقعة القطار

وفاة سعودية بـ«كورونا» ترفع ضحاياه لـ446 حالة

الصحة العالمية تعلن الطوارئ بشأن فيروس "كورونا" القاتل

السعودية: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا

نصيحة هامة من وزير الصحة الأسبق للعائدين من الخارج

فيروس

الكشف عن حقيقة إصابة مصريين بفيروس كورونا في أمريكا

كورونا

هذا هو تأثير تفشي "كورونا" على الاقتصاد الصيني

الدولار يواصل تراجعه.. ويسجل هذا الرقم

قريبا.. انخفاض سعر الدولار إلى 14.30 جنيه

الطقس

شديد البرودة.. الأرصاد تعلن طقس غدٍ الجمعة

حرق الجثث

الصين تحرق جثث ضحايا فيروس كورونا لإخفاء عدد القتلى

فودافون واتصالات السعودية

الحكومة تعلق على بيع «فودافون» لشركة سعودية

الاهلى

لاعبو الأهلي تحت حماية الجيش في السودان

الصحة العالمية تعلن الطوارئ بشأن فيروس "كورونا" القاتل

عرب وعالم

وفاة سعودية بـ«كورونا» ترفع ضحاياه لـ446 حالة
وفاة سعودية بـ«كورونا» ترفع ضحاياه لـ446 حالة
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مقترح برلماني لمنع تبادل القبلات في مصر

#

الصين تعلن حصيلة مرعبة جديدة لضحايا "كورونا"

#

كارثة.. الصحة العالمية تدعو العالم لمواجهة "كورونا"

#

الصحة العالمية تحذر من هذا الأمر في التعامل مع "كورونا"

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، حالة الطوارئ على نطاق دولي، لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين.
جاء ذلك على لسان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدحانوم غيبريسوس، في تصريح صحفي أدلى عقب اجتماع أعضاء لجنة الطوارئ التابعة للمنظمة، في جنيف بسويسرا.
وعزا مدير المنظمة السبب الرئيسي لإعلان حالة الطوارئ، إلى التدابير الصحية المتردية في البلدان الأخرى لمكافحة فيروس كورونا الجديد.
وأضاف أن "السبب الرئيسي ليس ما يحدث في الصين، ولكن ما يحدث في بلدان أخرى".
وأوضح مدير عام المنظمة أنه رغم القرار، فإنه لا يوجد مبرر لاتخاذ تدابير لتقييد الأنشطة التجارية مع الصين والسفر إليها.
وشدد أن إعلان حالة الطوارئ لا ينم عن عدم الثقة تجاه الصين، مبينا أن الصين تكافح الفيروس بنجاعة فوق المتوقعة.
وسبق أن أعلنت لجنة طوارئ المنظمة، التي اجتمعت في 23 يناير/ كانون الثاني الجاري، أنه من المبكر الإعلان عن حالة طوارئ عالمية بسبب فيروس كورونا الجديد.
وفيروس كورونا الجديد، الذي بات يسمى بـ"فيروس ووهان"، ينتقل عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال.
ومن أول أعراضه، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، قد ينتهي بالموت.
وكشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان وسط الصين.
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت اللجنة الحكومية للصحة بالصين، ارتفاع عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا إلى 170 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس 7711 حالة.
وارتفع عدد المشتبه بهم بالإصابة إلى 12 ألفا و167 حالة، وأن عدد من وضعوا تحت المراقبة بسبب اتصالهم بشكل من الأشكال مع مصابين، ارتفع إلى 81 ألفا و947 شخصا، وتماثل 124 للشفاء. 

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» وزير الصحة الأسبق يوجه رسالة مهمة لمرضى الإنفلونزا
» يؤدي إلى كارثة.. تحذيرات من "بوس" الأطفال في الفم
» أول حالة انتقال عدوى فيروس كورونا بالولايات المتحدة
» خماسية بيضاء تصعد بـ"برشلونة" لربع نهائي كأس الملك‎
» المغرب يعلق رحلاته الجوية للصين بسبب فيروس كورونا
» فنان كبير يكشف: سأعتزل التمثيل في هذه الحالة
» صور.. كائن غامض يلتهم تمساحًا في أعماق المحيط
» استقرار ملحوظ في أسعار الدولار بمختلف البنوك
» أنباء عن توقف «واتس اب» في مصر أول فبراير
» أول تعليق لـ«آل الشيخ» بعد نجاح العملية الجراحية
» «ابن المحظوظة»..مصري يتزوج ابنة أغنى رجل في العالم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:28 ص

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:12

  • مغرب

    17:34

  • عشاء

    19:04

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني