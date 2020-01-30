الصحة العالمية تعلن الطوارئ بشأن فيروس "كورونا" القاتل

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، حالة الطوارئ على نطاق دولي، لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين.

جاء ذلك على لسان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدحانوم غيبريسوس، في تصريح صحفي أدلى عقب اجتماع أعضاء لجنة الطوارئ التابعة للمنظمة، في جنيف بسويسرا.

وعزا مدير المنظمة السبب الرئيسي لإعلان حالة الطوارئ، إلى التدابير الصحية المتردية في البلدان الأخرى لمكافحة فيروس كورونا الجديد.

وأضاف أن "السبب الرئيسي ليس ما يحدث في الصين، ولكن ما يحدث في بلدان أخرى".

وأوضح مدير عام المنظمة أنه رغم القرار، فإنه لا يوجد مبرر لاتخاذ تدابير لتقييد الأنشطة التجارية مع الصين والسفر إليها.

وشدد أن إعلان حالة الطوارئ لا ينم عن عدم الثقة تجاه الصين، مبينا أن الصين تكافح الفيروس بنجاعة فوق المتوقعة.

وسبق أن أعلنت لجنة طوارئ المنظمة، التي اجتمعت في 23 يناير/ كانون الثاني الجاري، أنه من المبكر الإعلان عن حالة طوارئ عالمية بسبب فيروس كورونا الجديد.

وفيروس كورونا الجديد، الذي بات يسمى بـ"فيروس ووهان"، ينتقل عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال.

ومن أول أعراضه، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، قد ينتهي بالموت.

وكشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان وسط الصين.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت اللجنة الحكومية للصحة بالصين، ارتفاع عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا إلى 170 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس 7711 حالة.

وارتفع عدد المشتبه بهم بالإصابة إلى 12 ألفا و167 حالة، وأن عدد من وضعوا تحت المراقبة بسبب اتصالهم بشكل من الأشكال مع مصابين، ارتفع إلى 81 ألفا و947 شخصا، وتماثل 124 للشفاء.