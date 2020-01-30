» المغرب يعلق رحلاته الجوية للصين بسبب فيروس كورونا

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أعلنت شركة الطيران المغربية تعليقا لرحلاتها بين الدار البيضاء وبكين حتى نهاية فبراير، في وقت تشهد الصين انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أودى بما لا يقل عن 170 شخصا.
وعزت شركة الخطوط الملكية المغربية في بيان لها القرار الساري المفعول ابتداء من الجمعة وحتى 29 فبراير إلى "التراجع القوي في الطلب على رحلات الدار البيضاء - بكين - الدار البيضاء".
وأُعلِن افتتاح هذا الخط في منتصف يناير لربط الدار البيضاء ببكين مباشرة للمرة الأولى.
وكان المغرب الذي لم يسجل أي إصابة بالفيروس، أعلن أنه يستعد لإجلاء مئة من رعاياه موجودون في مدينة ووهان الصينية التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى في ديسمبر، من دون تحديد تاريخ بدء الإجلاء.
واتخذت السلطات الصينية تدابير استثنائية لمنع انتشار الفيروس، وباتت ووهان التي انتشر منها الوباء منقطعة عن العالم منذ أسبوع.
اعتبرت منظمة الصحة العالمية الخميس أنها لا ترى سببا للحد من الرحلات والتبادل التجاري مع الصين رغم إعلانها حال الطوارئ الصحية على الصعيد الدولي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد انطلاقا من هذا البلد.

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