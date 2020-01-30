واشنطن: خطتنا للشرق الأوسط "فرصة حقيقية للسلام"

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المصريون ـ متابعات

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زعمت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، الخميس، أن "صفقة القرن" المزعومة، تشكل "فرصة حقيقية" لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وقالت كرافت، في تصريحات إعلامية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن الخطة بمثابة "فرصة حقيقية، للمرة الأولى على الإطلاق، لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط".
وأضافت: "لا أريد أن أصدر حكما مسبقا على الخطة، وأنا منفتحة للتحاور بشأنها مع المراقب الفلسطيني الدائم هنا (رياض منصور)".
وتابعت: "أعتقد أننا سنتمكن، في الأيام المقبلة، من العمل مع البلدان التي تنظر إليها (الخطة) بإيجابية، ونأمل أن يكون هناك المزيد من الحوار وأنا منفتحة على هكذا حوار مع منصور".
وادعت أنه من الضروري أن "نقوم الآن بالتركيز علي الفلسطينيين، أطفالهم ومستقبلهم، وبالنسبة لدولة فلسطينية أن نجعلها مستقرة اقتصاديًا، مع تقديم خيارات تعليمية والتأكد من أن (نظام) رعايتهم الصحية مستقر".
وأكملت: "نحن قدمنا لهم (الفلسطينيين) خطة وهذه فرصة يتعين عليهم أخذها والتفاوض بشأنها".
وفي وقت سابق الخميس، أكد منصور، في تصريحات إعلامية بمقر الأمم المتحدة، أنه "لا يوجد مسؤول فلسطيني واحد سيجتمع مع المسؤولين الأمريكيين بعد وقوع هذا الزلزال"، في إشارة إلى الإعلان عن الصفقة المزعومة.
والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "صفقة القرن" المزعومة، تضمنت إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل. -

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