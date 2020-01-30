» أول حالة انتقال عدوى فيروس كورونا بالولايات المتحدة

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أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، عن تسجيل أول حالة انتقال لإصابة بفيروس كورونا الجديد من شخص إلى آخر بالبلاد.
وبحسب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن المصاب الجديد هو زوج سيدة من شيكاغو كانت قد أصيبت بالفيروس بعدما عادت الشهر الماضي من مدينة ووهان الصينية حيث بدأ تفشي الفيروس هناك.
وتم تشخيص ستة أشخاص مصابين بفيروس كورونا الجديد حتى الآن في الولايات المتحدة، الخمسة الأوائل منهم ترتبط إصابتهم بوجودهم بالصين.
والسيدة المصابة التي انتقل الفيروس منها إلى زوجها، كانت قد زارت مدينة ووهان في كانون الأول/ديسمبر 2019، وعادت إلى شيكاغو في 13 كانون الثاني/ يناير الجاري.
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت منظمة الصحة العالمية، حالة الطوارئ على نطاق دولي، لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد.
والخميس، أعلنت اللجنة الحكومية للصحة بالصين، ارتفاع عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا إلى 170 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس 7711 حالة.
وارتفع عدد المشتبه بهم بالإصابة إلى 12 ألفا و167 حالة، وأن عدد من وضعوا تحت المراقبة بسبب اتصالهم بشكل من الأشكال مع مصابين، ارتفع إلى 81 ألفا و947 شخصا، وتماثل 124 للشفاء. -

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