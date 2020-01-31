يستدرج 20 امرأة في احتفالية بعيد الميلاد.. ماذا حدث؟

31 يناير 2020 - 09:54 ص

كشف مسؤولون هنود، اليوم الجمعة، أن الشرطة قتلت بالرصاص رجلا كان يحتجز نحو 20 امرأة وطفلا رهائن في منزله بشمال البلاد، بعد مواجهة استمرت عشر ساعات أسفرت عن إصابة شرطيين وأحد سكان القرية.



وفي التفاصيل، احتجز رجل الرهائن بعد دعوته أطفالا ونساء من القرية إلى منزله، مدعيا إقامة حفل عيد ميلاد ابنته، لكن الشرطة قالت إن دافعه غير واضح.



وأكد أوانيش كومار أواستي، وزير الداخلية في ولاية أوتار براديش، بعد مداهمة المنزل الواقع في قرية فاروخ اباد بالولاية، أن الرهائن الذين كانوا محتجزين تحت تهديد السلاح بخير، مضيفا أن الجاني كان يقضي فترة الإفراج المشروط، بعد أن انتهت فترة سجنه المؤبد في تهمة قتل، مضيفا أن مجموعة من القرويين الغاضبين اقتحموا المنزل بعد المواجهة، وهاجموا زوجة محتجز الرهائن.



وأوضح وزير الداخلية أن امرأة توفيت متأثرة بجراحها في وقت مبكر اليوم الجمعة.

