  • الجمعة 31 يناير 2020
  • بتوقيت مصر11:12 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سكين

ينهي حياة زوجته بـ 14 طعنة.. السبب صادم

رضوي الشربيني

"الرجولة مش كده "..ظهور غاضب لـ"الشربيني" ..السبب مهم

البرادعي: فهمنا للقرآن ليس مقدسا

البرادعي: فهمنا للقرآن ليس مقدسا

الصحفية رحاب بدر

مشنوقة بمروحة.. القصة الكاملة للعثور على جثة الصحفية رحاب بدر

خسارة لفيسبوك

اليوم الأسود في تاريخ فيسبوك.. خسارة تصل لـ50 مليار دولار

الإعلامي توفيق عكاشة

عكاشة يعلق علي السجال الدائر بين الطيب و الخشت

نتنياهو وترامب

الأمن الإسرائيلي يحذر من "صفقة القرن"

ارشيف

مصرع الرئيس التنفيذى "لأوراسكوم" إثر حادث أليم

مواجهة كورونا

وزير أمريكي: كورونا مفيد لاقتصادنا

الشرطة الهندية ارشيفية

يستدرج 20 امرأة في احتفالية بعيد الميلاد.. ماذا حدث؟

في الهند..

يستدرج 20 امرأة في احتفالية بعيد الميلاد.. ماذا حدث؟

عرب وعالم

الشرطة الهندية ارشيفية
الشرطة الهندية ارشيفية
Advertisements

الدويني فولي - متابعات

أخبار متعلقة
#

وزير التعليم : هتفضلوا 20 سنة في تالتة ثانوي

#

ذعر فى المنوفية إثر انفجار 20 أسطوانة بوتاجاز

#

معركة جماعية بين شباب وفتيات في دولة خليجية بعيد الميلاد

#

كويتي بزي نسائي في صالون تجميل.. ماذا حدث

الهند

الشرطة

رهائن

عيد ميلاد

كشف مسؤولون هنود، اليوم الجمعة، أن الشرطة قتلت بالرصاص رجلا كان يحتجز نحو 20 امرأة وطفلا رهائن في منزله بشمال البلاد، بعد مواجهة استمرت عشر ساعات أسفرت عن إصابة شرطيين وأحد سكان القرية. 

وفي التفاصيل، احتجز رجل الرهائن بعد دعوته أطفالا ونساء من القرية إلى منزله، مدعيا إقامة حفل عيد ميلاد ابنته، لكن الشرطة قالت إن دافعه غير واضح.

وأكد أوانيش كومار أواستي، وزير الداخلية في ولاية أوتار براديش، بعد مداهمة المنزل الواقع في قرية فاروخ اباد بالولاية، أن الرهائن الذين كانوا محتجزين تحت تهديد السلاح بخير، مضيفا أن الجاني كان يقضي فترة الإفراج المشروط، بعد أن انتهت فترة سجنه المؤبد في تهمة قتل، مضيفا  أن مجموعة من القرويين الغاضبين اقتحموا المنزل بعد المواجهة، وهاجموا زوجة محتجز الرهائن.

وأوضح وزير الداخلية أن امرأة توفيت متأثرة بجراحها في وقت مبكر اليوم الجمعة.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» اليوم.. غلق القيد الشتوى أمام الأندية
» "القومي للبحوث الفلكية" عن زلزال الإسكندرية:حاجة طبيعية
» فيديو جديد لـ" فيفي عبده".. وردود سعودية غاضبة
» غلق جزئى بـ "الهرم" لبدء تنفيذ مترو الأنفاق
» قيس سعيد: صفقة القرن خيانة عظمي تعكس هزيمة العرب
» بأمر الرئيس.. تعديلات تشريعية لفض المنازعات الضريبية
» الأهلى يتدرب وسط حراسة الشرطة بالسودان
» وزير الصحة الأسبق يوجه رسالة مهمة لمرضى الإنفلونزا
» يؤدي إلى كارثة.. تحذيرات من "بوس" الأطفال في الفم
» أول حالة انتقال عدوى فيروس كورونا بالولايات المتحدة
» خماسية بيضاء تصعد بـ"برشلونة" لربع نهائي كأس الملك‎

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:13 م

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:12

  • مغرب

    17:34

  • عشاء

    19:04

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني