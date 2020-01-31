» قيس سعيد: صفقة القرن خيانة عظمي تعكس هزيمة العرب

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وكالات - الدويني فولي

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الكيان الصهيوني

صفقة القرن

قيس سعيد

اعتبر الرئيس التونسي؛ قيس سعيد، صفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي مؤخرا، والتي تعتبر القدس عاصمة إسرائيل بمثابة خيانة عظمى .
وقال سعيد في مقابلة تليفزيونية، إن هذه الصفقة تعكس ثقافة الهزيمة التي تسود المجتمع العربي وأكثر من الهزيمة ذاتها، والفكر المهزوم لا يمكن أن يكون إلا فكرا متخاذلا وعميلا، مشيرا إلى  أن تجريم التطبيع مع إسرائيل لايحتاج إلى قانون، وإنما إلى موقف سياسي واضح.

وأضاف الرئيس التونسي:  لا يمكن أن أتراجع عما قلته سابقا، فالتطبيع مفهوم دخيل، دخل اللغة العربية بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد، ولذلك فإن القضية اليوم لا تعتبر تطبيعا، فالوضع الطبيعي مع هذا الكيان المغتصب أن نعمل لإنهاء هذا الاغتصاب وتشريد الشعب الفلسطيني.

وتابع: فلسطين ليست ضيعة ولا بستانا حتى تكون موضوعا لصفقة، فحق فلسطين لا يمكن أن يسقط بالتقادم، من له علاقة بالكيان المغتصب هو خائن، فالتطبيع خيانة

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