عكاشة يعلق علي السجال الدائر بين الطيب و الخشت

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الحياة

أحمد الطيب

توفيق عكاشة


عقب الإعلامي توفيق عكاشة، على السجال الفكري بين شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، ورئيس جامعة القاهرة، بسبب تجديد علوم الدين، قائلا :" الطيب هو شيخ الإسلام في العالم، وحريص على الحفاظ على التراث".

وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، "مقدرش أدهن تمثال رمسيس وأقول بجدده،لما بيحصل حاجة فيه برممه بنفس طبيعته للحفاظ عليه، يجب الحفاظ على التراث الإسلامي ".

وتابع :" لكل زمن تراثه، والقرآن علم خطير مناسبا لكل العصور، منوها أن القرآن لا يفسر على أنه كتاب تاريخ، وإنما يفسر بالحرف".

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