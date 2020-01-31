  • الجمعة 31 يناير 2020
  • بتوقيت مصر11:11 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سكين

ينهي حياة زوجته بـ 14 طعنة.. السبب صادم

رضوي الشربيني

"الرجولة مش كده "..ظهور غاضب لـ"الشربيني" ..السبب مهم

البرادعي: فهمنا للقرآن ليس مقدسا

البرادعي: فهمنا للقرآن ليس مقدسا

الصحفية رحاب بدر

مشنوقة بمروحة.. القصة الكاملة للعثور على جثة الصحفية رحاب بدر

خسارة لفيسبوك

اليوم الأسود في تاريخ فيسبوك.. خسارة تصل لـ50 مليار دولار

الإعلامي توفيق عكاشة

عكاشة يعلق علي السجال الدائر بين الطيب و الخشت

نتنياهو وترامب

الأمن الإسرائيلي يحذر من "صفقة القرن"

ارشيف

مصرع الرئيس التنفيذى "لأوراسكوم" إثر حادث أليم

مواجهة كورونا

وزير أمريكي: كورونا مفيد لاقتصادنا

الشرطة الهندية ارشيفية

يستدرج 20 امرأة في احتفالية بعيد الميلاد.. ماذا حدث؟

مشنوقة بمروحة.. القصة الكاملة للعثور على جثة الصحفية رحاب بدر

قضايا وحوادث

الصحفية رحاب بدر
الصحفية رحاب بدر
Advertisements

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

القصة الكاملة لاقتحام لص منزل نانسي عجرم وقتله

#

العثور على فنانة شابة جثة هامدة داخل شقتها

#

العثور على عارضة أزياء حسناء جثة على الشاطئ

#

استنفار بعد العثور على جثة فتاة محترقة بالسعودية

ما زال الغموض يسيطر على واقعة العثور على جثة الصحفية رحاب بدر، التي عُثر عليها مشنوقة داخل منزلها في منطقة طرة المعادي عصر أمس الخميس.
البداية كانت بمحاولة زوجها المخرج أمين عبد المنعم الاتصال بها أكثر من مرة فلم ترد عليه، فاتصل بوالدتها التي ذهبت لمنزلها وكسرت بابه بمساعدة الجيران فوجدتها نجلتها الصحفية مشنوقة في "جنش مروحة". 
 وسجلت معاينة رجال المباحث والنيابة العامة أثناء التحقيق في الواقعة أنها وجدت الجثة معلقة بجنش مروحة في منزلها بمنطقة طرة المعادي، وأن منافذ الشقة سليمة تماما، وناظرت النيابة الجثة وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة. 
وقررت النيابة استدعاء أسرة الصحفية وزوجها لمناقشتهما حول ملابسات الواقعة. 
وسجلت الأجهزة الأمنية والقضائية المعاينة بالكامل التي استغرقت قرابة ساعة ونصف، وجاءت: "عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة، ووجود المتعلقات الشخصية الخاصة بالصحفية، أن الوفاة كانت قبل فترة زمنية من العثور على جثتها".
وكلف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، فريقا من المباحث، للوقوف على ملابسات الواقعة لبيان عما إذا كانت الواقعة انتحار أم هناك شبهة جنائية، وبدأت القوات في استجواب عدد من الجيران، وأسرة الصحفية، للوقوف على ملابسات الواقعة بالكامل. 
يذكر أن الصحفية رحاب بدر قد عادت للقاهرة من أجل العمل على عدة عمليات خاصة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية المقرر إقامة دورته التاسعة خلال شهر أبريل المقبل، وكانت تعمل حتى يوم أمس، على اختيار عدد من المتطوعين للعمل في الدورة الجديدة للمهرجان، وكان من المقرر أن تنتهي من عملها وتعود للإسكندرية حيث يوجد زوجها المخرج أمين عبدالمنعم، من أجل المشاركة في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» اليوم.. غلق القيد الشتوى أمام الأندية
» "القومي للبحوث الفلكية" عن زلزال الإسكندرية:حاجة طبيعية
» فيديو جديد لـ" فيفي عبده".. وردود سعودية غاضبة
» غلق جزئى بـ "الهرم" لبدء تنفيذ مترو الأنفاق
» قيس سعيد: صفقة القرن خيانة عظمي تعكس هزيمة العرب
» بأمر الرئيس.. تعديلات تشريعية لفض المنازعات الضريبية
» الأهلى يتدرب وسط حراسة الشرطة بالسودان
» وزير الصحة الأسبق يوجه رسالة مهمة لمرضى الإنفلونزا
» يؤدي إلى كارثة.. تحذيرات من "بوس" الأطفال في الفم
» أول حالة انتقال عدوى فيروس كورونا بالولايات المتحدة
» خماسية بيضاء تصعد بـ"برشلونة" لربع نهائي كأس الملك‎

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:13 م

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:12

  • مغرب

    17:34

  • عشاء

    19:04

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني