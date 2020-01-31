مصرع الرئيس التنفيذى "لأوراسكوم" إثر حادث أليم

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لقى خالد بشارة الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم، مصرعه إثر حادث أليم له بميدان الرماية.

أصدقاء "بشارة" تقدموا بالنعى له على صفحته بـ "فيس بوك".

وتخرج بشارة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بعدما حصل على شهادة التخصص في علوم هندسة الحاسب الآلي عام 1993 ليحصل بعد ذلك على مجموعة من دراسات إدارة الإعمال المتطورة من جامعة ستانفورد والمعهد الأمريكي للمصارف والتمويل.

التحق بشركة مايكروبلاس عام 1993 للعمل بها بعد تخرجه، ولكن مع بدء الحكومة المصرية في منح تراخيص للشركات الخاصة لتقديم خدمات الانترنت دشن مع مجموعة من الأصدقاء شركة لينك دوت نت التي استحوذت في ذلك الحين على شركة مايكروبلاس.

وبعدها تولى بشارة شركة ويند الإيطالية، ونجح فى تحويلها من الخسائر إلى أرباح، وكان أحد أفراد فريق العمل الذي حقق صفحة الاستحواذ على شركة ويند لصالح شركة ويذر للاستثمارات بقيمة تجاوزت 17.2 مليار يورو، واختير بعدها في 2003 مديرا لقطاع الاتصالات الثابتة وخدمات الانترنت بشركة ويند.

وشغل خالد بشارة، العضو المنتدب لمجموعة أوراسكوم تيليكوم القابضة، قبل أن يستقيل ويشغل منصب الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة.



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