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"القومي للبحوث الفلكية" عن زلزال الإسكندرية:حاجة طبيعية

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إيمان هاني

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أون إي

القومي للبحوث الفلكية

عقب جاد القاضي، رئيس معهد القومي للبحوث الفلكية، على تعرض شمال غرب الإسكندرية لزلزل، قائلا:"الهزات والزلازل حاجة طبيعية وتحدث بشكل مستمر، وبنطمن الناس مفيش أي حاجة تستعدي القلق، عادي يعني تحصل هزات أرضية ".

وأضاف "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل اليوم"، المذاع على فضائية " أون إي "، بأن الهزة الأرضية حدثت على بعد 420 كيلومترا من الإسكندرية بالقرب من جزيرة كريت، وهدفنا من إصدار بيان تهدئة الرأي العام.

 وتابع :" مصر تقع في أحد المناطق التي يقع فيها نشاط زلزلاي، حيث تقع في قوس ممتد ما بين قبرص وتركيا وإيطاليا، وبشكل يومي تسجل محطة الشبكة القومية للزلال هزات أرضية.".

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