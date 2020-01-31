وزير الأوقاف: محدش هيحترمنا و إحنا متأخرين

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خطبة الجمعة

أسوان

الأوقاف


أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن علو الهمة جزء من الشعور بالوطنية، قائلا :" خدمة الوطن والمجتمعات من أعلى درجات الهمم".

وأضاف"جمعة"، خلال خطبة الجمعة في المسجد الجامع بأسوان، اليوم الجمعة، بأن الدين الإسلامي دين همة، ديننا وجينتنا وتاريخنا يطلب مننا أن نكون أصحاب همة عالية" .

 و تابع :" الرسول الكريم صل الله عليه وسلم، أعطى لنا إشارات لخدمة ذوي الهمم. وأكمل قائلا :"بناشد المعلم والناظر والمدير في مدرسته، والطبيب في المستشفى أن يجددوا النية مع الله لتطويرها وجعلها نموذجا، ومن كان مدير لمؤسسة أو رئيس لجامعة أن يخلصوا في عملهم على أكمل وجه.

وأكد وزير الأوقاف، أنه لن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا، معقبا :" محدش هيحترمنا و إحنا متأخرين في عملنا".

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