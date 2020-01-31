أول رد سعودي على تصريحات "أردوغان" بشأن "صفقة القرن"

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ترامب

أخبار السعودية

صفقة القرن

عبد الرحمن بن مساعد

رد الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن موقف المملكة العربية السعودية من "خطة السلام" التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الأمير السعودي، في  تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نفذ أولّا ما هددت بتنفيذه تجاه اسرائيل حين أعلن ترامب قبل عام وأكثر نقل السفارة للقدس... كان هذا في تصريح عنتري كتصريحك الآن... ولكن لم يحدث شيء مما زعمت أنك ستقوم به".

وفي تغريدة منفصلة قال الأمير السعودي: "للتذكير هذا تصريح "عنتري مزلزل" لأردوغان منذ أكثر من سنتين عمّا سيفعله إن اعترفت أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل... وقال فيه أنه سيقطع علاقات بلده بإسرائيل... طبعا لا حاجة للقول أنه حتى الآن لم يفعل...!".

يذكر أن "أردوغان" قال في كلمة له :"أحزن عند النظر إلى مواقف الدول الإسلامية، وعلى رأسها السعودية، حيث لم يصدر منها أي تصريح (رافض لصفقة القرن)، فمتى سنسمع صوتكم؟" وتابع "إن لم نتمكن من حماية خصوصية المسجد الأقصى، فلن نتمكن غدا من منع تحول عيون الشر نحو الكعبة، لذلك نعتبر القدس خطنا الأحمر".

يذكر أن ترامب، أعلن مؤخرا تفاصيل "صفقة القرن" التي تقوم  على حل دولتين تعيش بموجبه إسرائيل ودولة فلسطينية جنبا إلى جنب، لكن بشروط صارمة يرفضها الفلسطينيون.


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