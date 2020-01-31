» حكم انصراف المدرسين من المدرسة مبكرا بالإجازة..الإفتاء ترد

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ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، جاء نصه :" فى أيام إجازة نصف العام الدراسى، لا يوجد عمل فهل يجوز للمدرس الانصراف قبل المواعيد الرسمية"؟.

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً:"هذه الأمور تبنى على طبيعة العمل والوظائف، فهناك وظائف تحتاج لمكوث الموظف لوقت معين، وهناك ما هو مبنى على التفاهم بما لا يخالف لوائح العمل ونظمه وقوانينه قواعد العمل".

وتابع وسام:"ما دام الأمر مسموحا وما دام المدير لم يرى فى وجود الإنسان تضيعا لشئ من عمله فلا مانع لذلك طالما لا يتعارض مع لوائح العمل".

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