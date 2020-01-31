» حقيقة إصابة أبناء الجالية المصرية في الصين بـ"كورونا"

31 يناير 2020 - 02:47 م

ردت الحكومة على مجموعة من الشائعات المتعلقة بفيروس "كورونا" ووصوله إلى مصر، موضحة أنها اتخذت كافة التدابير اللازمة؛ لمنع دخول الفيروس إلى مصر عبر المطارات.

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أنه "تم اتخاذ سلسلة من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمنع تسرب فيروس كورونا إلى البلاد عبر القادمين من الخارج"، موضحا أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد.

وأكدت الحكومة أنه "لا صحة لأنباء غلق المطاعم الصينية في مصر للوقاية من الفيروس، منوهة بأن كافة المطاعم الصينية في مصر تعمل بشكل طبيعي، وجميع المنشآت الغذائية على مستوى الجمهورية تخضع للرقابة المستمرة والدورية للتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات الصحية، لضمان سلامة الغذاء، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين".

وأوضح المركز الإعلامي، أن كافة الخضروات والفواكه المتداولة في الأسواق المصرية، سواء المحلية أو المستوردة، سليمة وآمنة تماما، وخالية من أي فيروسات وبائية.

وأضاف المركز الإعلامي، أيضا بأنه لا صحة لأنباء إصابة أبناء الجالية المصرية في الصين بفيروس "كورونا"، حيث أكدت الخارجية المصرية أن السفارة المصرية في بكين تتابع أوضاع أبناء الجالية المصرية في الصين بشكل مستمر، من خلال التواصل المباشر معهم سواء تلفونيا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم أي دعم ممكن لهم.