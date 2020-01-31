» عشرات الإصابات في تفريق تظاهرات فلسطينية منددة بصفقة القرن

31 يناير 2020 - 02:49 م

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق، اليوم الجمعة، خلال تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرات منددة بـ“صفقة القرن“ التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي.



وحسب وسائل إعلام محلية، قال مسعفون ميدانيون، إنهم تعاملوا مع عشرات المصابين بحالات اختناق؛ إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، في بلدات بدرس ونعلين غربي رام الله، وبلدة بيتا شرق نابلس، والأغوار الشمالية، والعروب بمحافظة طوباس.



وأوضح المسعفون أن جميع الإصابات تم التعامل معها ميدانيا، في حين قال شهود عيان، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل مواطنين اثنين، خلال تفريق مسيرة في الأغوار الشمالية.



واستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المسيرات.



