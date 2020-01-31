» تخلصي من النحافة بتناول هذه الأطعمة

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متابعات- أمينة عبد العال

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النحافة

وزن زائد

البطاطس المقلية

بالرغم من أن الكثيرين يعانون من الوزن الزائد إلا أن هناك أيضا الكثير ون يعانون من النحافة، والنحافة أيضا من الأِشياء التي يتم معالجتها ولكن بتناول أطعمة معينة وليس الامتناع عنها.

وتناول البطاطس المقلية من أهم هذه الأطعمة التي يتمكن الفرد من خلالها من الحصول علي وزن زائد ، مع العلم أنه يجب أن تقلي بزيت زيتون أو زيت الأفوكادو، وكذلك الحلويات من الممكن أن يتم تناولها ولكن ليس بكثرة لأنها تؤدي إلي ارتفاع نسبة السكر في الدم.

كما أشار الأطباء إلي أن تناول الحبوب المكررة مثل الأرز والبسكويت والمكرونة والشيكولاتة والمشروبات المعدة بالمحليات الصناعية التي تساعد أيضا علي زيادة الوزن بشكل صحي، حسبما نشرت"صدي".

جدير بالذكر أن الأطباء حذروا من النحافة من تناول اللحوم لأنها تؤدي إلي انخفاض أوزانهم وأن الأفضل تناول البقوليات مثل العدس والحمص والبسلة.


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