«صلاح» ينافس على جائزة أفضل لاعب في ليفربول

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«صلاح» يحصل على جائزة لاعب الشهر في ليفربول

محمد صلاح

ليفربول

الريدز

ينافس النجم المصري محمد صلاح، على جائزة أفضل لاعب في الشهر بنادي ليفربول، بعد أن قدم أداءًا كبيرًا مع الريدز خلال يناير الجاري.

ترشح كل من أليسون بيكر جوردان هندرسون، لاعبا ليفربول، لجائزة أفضل لاعب في شهر يناير المقدمة من الدوري الإنجليزي، فيما غاب النجم المصري محمد صلاح.

ثنائي الريدز يتواجدا في القائمة رفقة أجويرو لاعب مانشستر سيتي وديكوريه لاعب واتفورد وجراليش لاعب أستون فيلا وبيريز لاعب ليستر سيتي وستيفنز لاعب ساوثهامبتون.

أداء هندرسون الرائع خلال الشهر في وسط الملعب الدفاعي وقيادته للريدز في 5 انتصارات متتالية وهدفه ضد وولفرهامبتون ترشح بهم لتلك الجائزة.


أليسون أيضًا بأربعة مباريات بشباك نظيفة وتمريرة حاسمة أكثر من رائعة أمام مانشستر يونايتد جعلوه يترشح لتلك الجائزة.

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