  • الجمعة 31 يناير 2020
  • بتوقيت مصر04:55 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
زكية هداية

مصرع صحفيين في حادث بعد ساعات من العثور على صحفية «مشنوقة»

أرشيفية

«صلاح» ينافس على جائزة أفضل لاعب في ليفربول

النحافة

تخلصي من النحافة بتناول هذه الأطعمة

الصحفية رحاب بدر

تفاصيل العثور على جثة صحفية مشنوقة بالمعادي

قوات الاحتلال تهاجم المصلين في المسجد الأقصى

فيديو.. هروب المصلين من رصاص شرطة الاحتلال بالأقصى

الإفتاء

"عليا الطلاق ما تستخدمى الفيسبوك".. هل يقع الطلاق..الإفتاء تجيب

مؤمن زكريا

إجراء جديد من الأهلى تجاه " مؤمن زكريا"

البطاقات التموينية

قروض مالية ببطاقة التموين.. الوزراء يكشف الحقيقة

أردوغان

أول رد سعودي على تصريحات "أردوغان" بشأن "صفقة القرن"

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: محدش هيحترمنا و إحنا متأخرين

«جنش»: لن أتعجل العودة

الرياضة

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

السيسي: لن أوقع على قانون لن ينصفكم

#

ينتحر عقب قتل زوجته.. لن تتخيل السبب

#

بلومبرج: السعودية لن تسمح بهذا الأمر

#

5 مشاهد لانفجار معهد الأورام لن تمحيها الذاكرة

أعرب محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادي عن سعادته البالغة بالعودة من جديد للفريق، مشيرا إلى أنه بدأ المران وتحدث مع الفرنسي كارتيرون المدير الفنى للزمالك الذي أكد له أنه عندما يكون جاهزا فسيتم إشراكه في الوقت المناسب.. مبينا أنه لن يتعجل العودة للمباريات.
وأضاف جنش خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم في أنجولا، أن الزمالك يضم لاعبين جيدين وهدفه الفوز بالبطولة لأنه نادي بطولات وهدفنا المنافسة.

كما أشار جنش إلى أن شهر فبراير سيكون مهما جدا للفريق،ويجب أن نركز فيه ونكون يدا واحدة.. واعدا جماهير الزمالك بأن القادم أفضل.

ويواجه الزمالك فريق أول أغسطس الأنجولي غدا السبت على ملعب 1 نوفمبر في الجولة الأخيرة لدوري المجموعات الإفريقي.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» قرعة صعبة لريال مدريد وبرشلونة في كأس إسبانيا
» «جنش»: لن أتعجل العودة
» سبب صادم وراء العثور على 5 جثث بأكتوبر
» حكم انصراف المدرسين من المدرسة مبكرا بالإجازة..الإفتاء ترد
» تخلصي من النحافة بتناول هذه الأطعمة
» عشرات الإصابات في تفريق تظاهرات فلسطينية منددة بصفقة القرن
» حقيقة إصابة أبناء الجالية المصرية في الصين بـ"كورونا"
» السبانخ خطر علي هؤلاء
» حكم ارتداء الكعب العالى ..الإفتاء تجيب
» «الجونة» ينعى خالد بشارة
» طوارئ بإيطاليا بعد تأكيد تسجيل حالتي إصابة بـ"كورونا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:34 م

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:12

  • مغرب

    17:34

  • عشاء

    19:04

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني