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زكية هداية

مصرع صحفيين في حادث بعد ساعات من العثور على صحفية «مشنوقة»

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مصرع صحفيين في حادث بعد ساعات من العثور على صحفية «مشنوقة»

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زكية هداية
زكية هداية
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زكية هداية

مصرع صحفية

وفاة صحفيين

نعى صحفيون على شبكات التواصل الاجتماعي، الزميلين زكية هداية، وأحمد المنسي، اللذين لقيا مصرعها في حادث سير اليوم.

ولم تتضح بعد المزيد من التفاصيل حول الحادث، الذي جاء بعد ساعات فقط من العثور على جثة الزميلة رحاب بدر مشنوقة داخل منزلها بمنطقة المعادي".

وفي وقت سابق اليوم، أمرت نيابة المعادى بالتصريح بدفن "رحاب بدر"، وإعداد تقرير الصفة التشريحية لوجود شبهة جنائية من عدمه. وكلفت بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة.

ويقول زوجها المخرج أيمن عبدالمنعم، وأسرتها أن حالتها النفسية كانت جيدة خلال الأيام الماضية، على عكس ما تردد من أنها تخلصت من حياتها لمرورها بظروف نفسية سيئة.

وأشار إلى أنه قام بالاتصال بها، غير أنها لم ترد ما دفعه للاتصال على حماته، التي توجهت إلى الشقة واستعانت ببعض الجيران لتكسير الباب، والدخول إلى غرفتها، حيث وجدتها متوفاة شنقًا.



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