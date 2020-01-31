شائعة عن "ماركل" تهز البيت الملكي

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بريطانيا

ماركل

مصدر ملكى

نفى مصدر ملكي في بريطانيا، شائعة تم نسبتها لـ"ميجان ماركل"، زوجة الأمير هاري.

وأكد المصدر الملكي الذي رفض ذكر اسمه أن ما تداولته تقارير بريطانية، بشأن استعداد، ماركل، لأول لقاء تلفزيوني معها، بعد اعتزالها الحياة الملكية غير صحيح.

وقال لمجلة "بيبول" الأمريكية، إن كل ما يثار حول إجراء مقدمة البرامج الأمريكية، إلين ديجينيريس، لقاء مع ميجان ماركل، هو "غير صحيح بشكل قاطع".

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ذكرت قبل أسبوع، أن ميجان ماركل وافقت على إجراء أول مقابلة تلفزيونية لها بعد تخليها عن صفتها الملكية هي وزوجها، وذلك مع مقدمة البرامج الأمريكية الشهيرة، إلين ديجينيريس، وذلك بحكم صداقتهما الوطيدة.

وتتشارك ميجان ماركل مع إلين ديجينيريس في حبهما للحيوانات الأليفة، كما أن "ديجينيريس"، دافعت عن "ماركل" وزوجها الأمير هاري، بسبب استقلالهما لطائرات خاصة، من أجل قضاء عطلاتهما حول أوروبا.

كما قالت إلين ديجينيريس عن ميجان ماركل والأمير هاري أنهما من "ألطف الثنائيات ويتسمان بالتواضع الشديد".


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