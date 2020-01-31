الإفراج بالعفو الرئاسي عن 135 سجينًا

قالت وزارة الداخلية إنه بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج عن باقي مدة العقوبة الأصلية والتبعية لـ 135 من المحكوم عليهم، فقد اضطلع قطاع السجون اليوم الجمعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار العفو الرئاسي.

وأضافت الداخلية، في بيان لها أن أهالى المفرج عنهم أعربوا عن بالغ سعادتهم وامتنانهم بمناسبة صدور قرار العفو الرئاسى عن ذويهم.

وتابع البيان أن الاجراءات تأتي ضمن توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواكبة الفكر الحديث للتنفيذ العقابى من خلال منظور شامل، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.