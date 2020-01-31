بشرى سارة من ألمانيا.. لقاح جديد ضد فيروس "كورونا"

أعلنت ألمانيا خلال الأيام الماضية، إصابة طفل بفيروس كورونا المستجد المنتشر في الصين.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزيرة الأبحاث الألمانية، اليوم الجمعة، أن ألمانيا تطور لقاحًا ضد فيروس "كورونا" خلال أشهر.

وذكر الإعلام الرسمي الصيني، أن كل وكالات السياحة تعتزم إلغاء أي أفواج سياحية، فضلًا عن تأجيل مؤقت لبيع تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق على خلفية تفشي الفيروس.

فيما لفت التليفزيون المركزي إلى أن الأفواج التي غادرت الصين بالفعل بإمكانها استكمال رحلاتها.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروس "كورونا" أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضًا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

وكانت لجنة الصحة الوطنية بالصين أعلنت، الجمعة، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ارتفع إلى 213 بنهاية أمس الخميس، بعد تأكيد 1982 حالة إصابة جديدة.