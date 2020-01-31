» صحيفة بريطانية: أزمة مرتقبة بين محمد صلاح و«كلوب»

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محمد صلاح وكلوب
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الدوري الإنجليزي

محمد صلاح

ليفربول

صلاح

كلوب

كشفت  صحيفة " ذا صن البريطانية"، عن بوادر أزمة بين محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، مع مدربه الألماني يورجن كلوب، بسبب أولمبياد طوكيو 2020.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أنه في حال قرر محمد صلاح المشاركة مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020، ستكون هناك أزمة بينه وبين مدربه يورجن كلوب".

وأضافت الصحيفة، أن المسئولين في مصر يقولون إن قرار المشاركة في أولمبياد طوكيو يرجع إلى محمد صلاح كما فعل في أولمبياد لندن 2020.

وتابعت الصحيفة، أنه لا بد أن يتخذ قرار بشأن موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو قبل حلول شهر يونيو المقبل.

وكان يورجن كلوب، أكد أن سيتحدث مع محمد صلاح، لمعرفة رأيه بشأن المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وفي حال شارك محمد صلاح مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020، سيغيب النجم المصري عن ليفربول في فترة الإعداد للموسم الجديد، وانطلاقة البريميرليج 2020- 2021.


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