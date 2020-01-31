» الدوري السعودي.. الهلال يحقق فوزًا صعبًا على أبها

31 يناير 2020 - 06:24 م

حقق فريق الهلال السعودي فوزًا صعبًا على أبها بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في إطار المرحلة الـ16 من الدوري السعودي للمحترفين.

وافتتح الهلال السعودي السجل التهديفي للمباراة عن طريق اندري كاريلو عقب مرور 9 دقائق فقط من صافرة البداية، بينما اضاف الهدف الثاني بافيتيمبي جوميز للهلال بالدقيقة 13.

وفي الشوط الثاني بالدقيقة 88 نجح فريق ابها تسجيل هدفه الوحيد في تلك المباراة عن طريق فاتيفا ايما.

وبهذا الفوز يتصدر فريق الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 35، بفارق نقطة وحيدة في نادي النصر صاحب المركز الثاني، بينما يبقى فريق ابها بالمركز الثامن برصيد 23 نقطة.