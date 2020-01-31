» نتائج الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال

31 يناير 2020 - 06:36 م

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي والهلال السوداني، على ارتداء الفارس الأحمر زيه التقليدي وهو القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الهلال اللون الأزرق بالكامل.

وحضر الاجتماع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، والكابتن ماهر عبدالعزيز، إداري الفريق.

وخلال الاجتماع تم ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها التاسعة مساء غدٍ السبت، على استاد الجوهرة، في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.