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فيديو..«العشيق» يقفز عاريًا في الشارع بعد حضور الزوج مبكرًا

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عارى

هروب

عشيق

هروب عشيق

عاد الزوج إلى المنزل مبكرًا، فلم يجد العشيق أمامه إلا القفز من النافذة خشية من أن يضبطه في أحضانها.

واضطر الرجل إلى القفز من دون ملابسه، لكن المفاجأة كانت حين وثقت كاميرات المراقبة لحظة سقوطه في الشارع عاريًا إلا من سروال يستر به عورته.

ويظهر مقطع فيديو للواقعة التي حدثت في سويسرا، الرجل وهو متشبث بالنافذة، لكنه لم يقو على التماسك طويلاً، إذ سرعان ما فقد توازنه، خاصة وأنه يبدو بدينًا، وسقط من الطابق الثاني على شاحنة كانت تقف في الأسفل.

وسمع صوت المرأة التي صورت الفيديو، وهي تقول: "يا إلهي" بالألمانية، في حين يصطدم الرجل بالشاحنة، قبل أن يسقط على الأرض.

وقال ضباط من شرطة مقاطعة زيوريخ، إنهم على علم بالحادث الذي وقع في "واليسيلين"، لكنه لم يكشفوا عن المزيد من التفاصيل.

وعلق الآلاف على مقطع الفيديو الذي تم تداوله موقع "تويتر"، وكتب أحدهم: "زوج المرأة يأتي إلى المنزل في وقت مبكر". بينما كتب آخر ممازحًا: "إذا لم تتمكن من القتال... فلا تعبث مع امرأة متزوجة".

شاهد من هنا..

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