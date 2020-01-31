رسميًا.. أتليتكو مدريد يستعير «كاراسكو»

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اتليتكو مدريد
اتليتكو مدريد
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نجح مسئولو أتلتيكو مدريد الإسبانى، اليوم الجمعة، في استعارة البلجيكى يانيك كاراسكو قادمًا من نادى داليان الصينى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشار الموقع الرسمى لأتلتيكو مدريد، إلى أن كاراسكو اجتاز الفحص الطبي في النادي المدريدي، وبات جاهزًا للمشاركة مع الفريق، وأوضح أن الجناح البلجيكي سبق أن قضى 3 مواسم مع أتلتيكو مدريد، وخاض 124 مباراة بقميص الروخي بلانكوس في كافة البطولات وسجل 23 هدفًا.

وكان الاتحاد الصينى قد أعلن تجميد مسابقة الدورى لأجل غير مسمى، والتى كان من المقرر أن تنطلق في فبراير المقبل، وذلك بسبب فيروس كورونا الذى انطلق من مدينة ووهان الصينية وسط تخوفات بالتحول إلى وباء غير قابل للعلاج.

وأكدت تقارير صحفية في وقت سابق أن مجموعة من اللاعبين يفكرون في مغادرة الصين خوفًا من الفيروس القاتل وهو ما بدأ بالفعل خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان كاراسكو قد دخل دائرة اهتمامات مانشستر يونايتد حيث يستهدف تعزيز الجانب الهجومي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من خلال ضم البلجيكي يانيك كاراسكو لاعب داليان آربين الصيني.

وذكرت صحيفة "مانشستر إيفينيج نيوز" في وقت سابق أن يونايتد قد يقوم بصفقة مفاجأة من خلال ضم لاعب أتلتيكو مدريد السابق والبالغ من العمر 25 عاما، ولكنه سيجد منافسة مع نظيره ميلان الإيطالي الذى أبدى اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب أيضًا.


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