مصر تصدر توضيحًا بشأن مفاوضات سد النهضة

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أصدرت وزارة الخارجية توضيحًا قبل قليل، بشأن المفوضات الجارية حول سد النهضة الإثيوبي.

جاء بهذا بحسب ما كتب المتحدث باسم الوزارة، المستشار أحمد حافظ، عبر "تويتر"، حيث قال إن اجتماعات مفاوضات واشنطن بشأن سد النهضة مستمرة.

وتابع "تتواصل مفاوضات واشنطن بهدف التوصل إلى اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".

وأوضح حافظ، أن وزيري الخارجية والموارد المائية المصريين، يشاركان اليوم في الاجتماعات التي دعت إليها الإدارة الأمريكية كل من مصر وإثيوبيا والسودان وبحضور البنك الدولي.


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