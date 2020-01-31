» بروكسل.. إنزال العلم البريطاني من مباني الاتحاد الأوروبي

31 يناير 2020 - 11:30 م

أُنزل العلم البريطاني، مساء الجمعة، من مبنى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قبل ساعات من خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد.



وأفاد مراسل الأناضول، أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي، أنزلوا العلم البريطاني من السارية أمام البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية، دون مراسم.

ورفع المسؤولون الأوروبيون مكان العلم البريطاني علم الاتحاد الأوروبي.

كما أنزل المسؤولون العلم البريطاني من السارية أمام مبنى مجلس الاتحاد الأوروبي، في بروكسل.

وفي وقت لاحق الجمعة، تغادر المملكة المتحدة رسميا من الاتحاد الأوروبي لتكون أول دولة تغادر الاتحاد منذ تأسيسه عام 1992.

وكان البرلمان الأوروبي قد صادق الأربعاء، على اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأغلبية الأصوات.



