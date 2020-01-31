سقوط 5 قذائف قرب قاعدة عسكرية تستضيف أمريكيين بالعراق

31 يناير 2020 - 11:50 م

أفاد الجيش العراقي بسقوط 5 قذائف هاون، الجمعة، على مقربة من قاعدة عسكرية تستضيف جنودا أمريكيين شمالي البلاد.



وقالت خلية الإعلام الأمني في الجيش العراقي، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "5 قذائف هاون سقطت قرب قاعدة القيارة الجوية بمحافظة نينوى (شمال) ضمن قاطع اللواء 76 فرقة المشاة السادسة عشر (الجيش العراقي)".

وأضافت الخلية أن "سقوط القذائف لم يسفر عن خسائر بشرية أو مادية".

من جانبه، قال مصدر في الجيش العراقي، للأناضول، إن المروحيات الأمنية حلقت بكثافة فوق القاعدة وفي محيطها عقب الهجوم.

وتتعرض قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أمريكيين فضلا عن السفارة الأمريكية ببغداد إلى هجمات صاروخية متكررة على مدى الأسابيع الماضية قتل في أحدها متعاقد مدني أمريكي قرب كركوك شمالي العراق.

وتزايدت وتيرة هذه الهجمات في أعقاب مقتل "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في الثالث من يناير/كانون الثاني الجاري.

وتتهم واشنطن كتائب "حزب الله" العراقي، التي تتلقى التمويل والتدريب من طهران، بالوقوف وراء هذه الهجمات. وهددت الكتائب باستهداف الجنود الأمريكيين عقب مقتل سليماني.