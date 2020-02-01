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ماكرون: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "إنذار تاريخي"

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الاتحاد الأوروبي يؤجل خروج بريطانيا حتى فبراير

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بأنه "إنذار تاريخي".
جاء ذلك في بيان صادر عن قصر الرئاسة الفرنسية، قبيل ساعات من خروج المملكة المتحدة رسميا من تكتل القارة العجوز.
وقال ماكرون إن "هذا الخروج يشكل صدمة، وهو بمثابة إنذار تاريخي يستوجب على كافة الدول الأوروبية التفكير فيه مليا".
وأضاف: "لأول مرة منذ 70 عاما، يغادر بلد ما الاتحاد الأوروبي".
وتابع: "نحتاج إلى أوروبا أكثر من أي وقت مضى، فلنكن واضحين، لكي نحمي مصالحنا أمام الولايات المتحدة والصين، نحن بحاجة أكثر إلى أوروبا".
وأكد الرئيس الفرنسي المعروف بدعمه للوحدة الأوروبية، على ضرورة إعادة تنظيم الاتحاد من أجل يكون أكثر سيادة وديمقراطية، مشيرا أن العلاقات مع بريطانيا لن تتغير بعد خروجها من الاتحاد.
وفي تمام الساعة (23: 00 ت.غ) من مساء الجمعة، تغادر المملكة المتحدة رسميا الاتحاد الأوروبي، لتكون بذلك أول دولة تغادر التكتل منذ تأسيسه قبل أكثر من 6 عقود.
والأربعاء، صادق البرلمان الأوروبي على اتفاق الخروج بريطاني بأغلبية الأصوات.
وشغلت قضية "بريكست" جدول أعمال الاتحاد الأوروبي، لنحو 3 سنوات ونصف السنة، بعد تصويت البريطانيين في يونيو/ حزيران 2016 لصالح خروج بلادهم من عضوية الاتحاد. -

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