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طائرات إسرائيلية تقصف مجددًا أهدافا فلسطينية في غزة

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قصف غزة (أرشيفية)
قصف غزة (أرشيفية)
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المصريون ووكالات

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مقاتلات إسرائيلية تشن غارات على مواقع بقطاع غزة

شنت طائرات حربية إسرائيلية، ليل الجمعة/ السبت، غارات على مواقع فلسطينية في قطاع غزة.
وأفاد مراسل الأناضول، في قطاع غزة، أن الطائرات الإسرائيلية، قصفت أرضا زراعية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، فيما أغارت على موقع لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في مخيم النصيرات وسط القطاع.
ولم تعلن وزارة الصحة بالقطاع، عن وقوع أي إصابات حتى اللحظة.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 8 صواريخ من قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، باتجاه إسرائيل.
يأتي ذلك في ظل توتر تشهده الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة خلال الأيام الأخيرة الماضية.
وأصيب 12 فلسطينيا، الجمعة، خلال اعتداء الجيش الإسرائيلي على متظاهرين سلميين ضد "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة، قرب السياج الحدودي شرقي قطاع غزة.
وفي وقت سابق الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف موقعا جنوبي قطاع غزة ردا على إطلاق 3 قذائف هاون من القطاع.
ولم تعلن وزارة الصحة بغزة وقوع إصابات.
بدورها، ذكرت القناة (13) العبرية الخاصة أن الجيش الإسرائيلي يتوعد برد قاس إذا استمر إطلاق الصواريخ والبالونات المفخخة من قطاع غزة. 

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