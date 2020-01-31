الجامعة العربية: خطة ترامب يمكن أن نطلق عليها "مقترح"

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المصريون ـ متابعات

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قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الجانب الأمريكي أطلق على المبادرة التي دشنها لحل الوضع بين الفلسطنيين والإسرائيليين "خطة السلام" ولكن مصطلح صفقة القرن هو مصطلح إعلامي، مشيرًا إلى أنه يمكن أن نطلق على ما أعلنه الرئيس ترامب المقترح الأمريكي .
وأضاف "زكي"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية mbc مصر"، يوم الجمعة، أنه لا يمكن اعتبار ما طرح صفقة حيث أن الصفقة يخرج منها الطرفين محققين مكسب، وهذا لم يتوفر فيما أعلن عنه.
وأوضح" الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية"، أن الطرح الذي أعلن عنه بعيدا عن الثوابت الفلسطينية، ويهدر الحقوق الفلسطينية، ولا يلتفت إليها، معتبرا أن موعد إعلان المقترح يتعلق بأهداف سياسية.

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